Por Lina María Múnera Gutiérrez

Los gurús de las ventas nos informan que se acabaron los probadores y sus consabidas filas. A partir de ahora no va a ser necesario pasar por ese ingrato momento en el que, encerrados en un habitáculo minúsculo, intentamos sin mucho éxito que alguno de los 5 pantalones que entramos al vestier nos sirva. Parece que vamos a quedar liberados del yugo de las tallas porque de aquí en adelante será cada vez más común que todas las marcas y almacenes de ropa ofrezcan probadores interactivos, espejos inteligentes y un avatar, a imagen y semejanza del usuario, que cumpla esa misión.

Y no se trata de un asunto futurista porque ya está funcionando en muchos lugares del mundo. El objetivo es, lógicamente, vender y vender. De manera que se han apresurado a avivar la llama del consumismo poniendo en funcionamiento todo lo que la Inteligencia Artificial puede ofrecer hasta el momento. ¿Que el cliente es perezoso o está de afán y no se quiere probar la ropa? No hay problema. Se para frente al espejo que tiene sensores 3D, señala ropa que le gusta e inmediatamente puede ver su imagen reflejada con las prendas perfectamente ajustadas a su cuerpo. Más fácil imposible. ¿Que quiere ver cómo le queda cierto tono de maquillaje antes de decidirse a comprar? No hay problema. Mire al frente para que vea cómo le va cambiando la cara (para bien o para mal) ¿Que no sabe cómo se le verán ciertos zapatos? Apunte con la cámara del teléfono a sus pies y obtendrá una imagen fidedigna.

Todo está dado para que se desate esa hormona del placer que se activa cuando compramos. ¿Porque a quién no se le alborota la dopamina cuando siente que ha conseguido una ganga? Y como las marcas lo saben, se pusieron manos a la obra para que gastemos como sin darnos cuenta, casi jugando. Walmart, esa gigantesca multinacional que cuando cambia un precio puede hacer tambalear la Bolsa, ya vende online con avatares que tienen en cuenta la altura, la forma y el tono de la piel del usuario. Amazon tiene un “espejo mágico” que permite mezclar colores, texturas, diseños y artículos de diferentes estilos para ver el efecto óptico y asegurarse de que ese conjunto que uno imaginó funciona o por el contrario lo hace ver como si lo hubiera vestido el enemigo. Y el grupo Inditex, dueño de Zara, entre muchas otras marcas, ya empezó a introducir en sus tiendas tabletas que hacen las veces de un personal shopper virtual que da ideas de qué se podría combinar con qué, además de cajas para pagar dentro de los mismos probadores. Algo así como un “aquí te pillo, aquí te mato”, porque no da tiempo a arrepentirse de la compra mientras se hace la tradicional cola para pagar.

Nos adentramos pues en una realidad que facilita la experiencia de comprar a límites insospechados. Eso sí, adiós a los vendedores y a esa pregunta que tantas veces hemos escuchado: “¿Qué talla le busco?”. Bienvenido el desenfreno.