Realidades paralelas

He perdido vuelos a lugares que no existen. Me he dejado la maleta y el pasaporte. Me he dado cuenta tarde. Me he dado cuenta cuando ya estaba aterrada ante lo siguiente que iba a pasar. He planeado huidas. Me he colocado delante de camillas metálicas y cuerpos encogidos, inertes, con la piel como hojas mojadas de otoño pegada a los huesos. He descorrido las cremalleras de esas bolsas y dentro había restos de personas a las que nunca he conocido. He hecho todo eso en sueños....