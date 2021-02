Rivalidad entre titanes

El modelo de país abrazado por el presidente Xi jinping reserva a China un rol global preeminente en contraste con el papel que jugó a lo largo del siglo XX.

Xulio Rios, experto en temas asiáticos del Observatorio de la Política China argumenta que no puede ser de otro modo. “Por sus dimensiones territoriales, demográficas, etc.,- dice Rios- la estabilidad en China conjugada con un proyecto que enhebre sus diferentes trayectorias le aporta un potencial transformador no solo de su propia realidad...