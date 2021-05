Seres ondeantes

Querido Gabriel,

¿Cómo estás?, preguntó a su interlocutor que no prendía la cámara. Me hace falta verte. No me puedo quejar, hay otros peor, respondió arrastrando la voz, su rostro llenó la pantalla. Tenía el color de piel del insomne y no era capaz de levantar la mirada. No quise molestarlo con preguntas. Conozco a una persona tan valiente que cuando alguien le dice que tiene mala cara, responde: sí, tengo mala cara ¡porque no me siento bien! Pero casi nadie es tan sincero. Siempre decimos que estamos...