¡Sí podrán!

La inequidad tiene sus raíces más profundas en la falta de acceso a una educación de calidad –pública y laica–. Le entrego mi espacio a Alejandro Palacio Restrepo, presidente de la Asociación colombiana de representantes estudiantiles de la educación superior:

“Movilización por mejor y más educación

Por fin en Colombia, después de mucho tiempo, la educación está en primera plana dentro de la agenda pública. Miles de jóvenes estudiantes y profesores, a lo largo y ancho del país, llevamos meses denunciando la realidad a la que nos sometemos día a día en las universidades públicas. Se nos caen nuestros techos, cada día tenemos menos docentes de planta cualificados, el bienestar universitario cada vez es más escaso y el acceso a la educación termina siendo un privilegio. Solo un 50 % de los jóvenes logra acceder a la universidad, muchos de ellos con créditos educativos: la nueva esclavitud del siglo XXI. Todo a causa de años de abandono; el Estado deja a un lado su responsabilidad y esta obligación recae en las familias.

El año pasado, tras una larga movilización universitaria, en diciembre se llegó a un acuerdo histórico que impactaría positivamente nuestras universidades. De este acuerdo reconocemos avances significativos, pero también denunciamos los incumplimientos del Gobierno. En cuanto a ciencia y tecnología, el compromiso era asignar anualmente, durante cuatro años, $300.000 millones de pesos. La realidad que tenemos hoy es que para el presupuesto de 2019 no hubo un solo peso y para la vigencia de 2020 tan solo se aprobaron $78.500 millones. Así, se configuró un evidente incumplimiento por parte del Gobierno al movimiento estudiantil. Movimiento que cumplió su palabra y regresó en su 100 % a clases en el mes de enero. Lo anterior se agrava si tenemos en cuenta que a partir del 1 de enero de 2020 Colciencias pasará a ser un Ministerio de Ciencia y Tecnología; sin embargo, de nada sirve cambiar el aviso de la entrada si no se cuenta con los recursos necesarios.

A las denuncias de incumplimiento al movimiento universitario, se suman las condiciones hostiles para ser joven en Colombia. La violencia, el desempleo y la falta de oportunidades nos agobian cada noche y cada día. Ante esto, el gobierno del presidente Iván Duque ha sido ciego y sordo. Los jóvenes en el marco de las protestas actuales no estamos pidiendo la renuncia de Iván Duque, le estamos pidiendo al presidente que escuche a todo el país, no solo a su partido. Que escuche a esos jóvenes, a esos profesores, a esas mujeres, a esos ambientalistas que no están de acuerdo con sus políticas. En eso consiste la democracia, en gobernar escuchando a toda la ciudadanía.

La respuesta del Gobierno ha sido un diálogo sectorial hasta el mes de marzo. La ciudadanía en las calles, con reivindicaciones justas y legítimas, no da espera de tres meses. Demanda acciones inmediatas, demanda respuestas claras y concretas del Gobierno. Lo anterior no se logrará en estas mesas sectoriales sino en un diálogo con una agenda clara, con un cronograma de reuniones y acuerdos que repercutan en las nuevas ciudadanías. Los jóvenes reiteramos nuestra voluntad de diálogo. Un diálogo en el que no hay vencidos ni vencedores, y donde gana el Estado social de Derecho”.

Que no se sorprenda la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez: ¡Sí podrán!.