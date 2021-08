Sobre el tanto tiempo que se pierde

Estación Interferencia (que también podría llamarse Impertinencia), a la que llegan los que pudieron hacer algo bueno, pero que no lo lograron del todo, los que se quejan de que el tiempo no rinde o, mirando los relojes, vuela; los que tenían una idea y se les revolvió con otras, los que se alteraron y mezclaron esa alteración con lo que hacían, los que no cumplieron y justifican el incumplimiento, los que se sienten perseguidos por el celular o por los tantos avisos que aparecen en las pantallas de los computadores, los que ya tienen las orejas llenas de pitidos y, bueno, adquieren tics. Y en esta fila, en la que abundan las caras descompuestas, aparecen los reinformados (la palabra no existe, pero es válida), los alarmados acerca de la efectividad...