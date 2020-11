Sobre la fiebre de poderes

Estación Termómetro, que no solo define la temperatura de un cuerpo activo o quieto sino también los grados de delirio a los que llegan los que se niegan a parar y a seguir deseando mientras tratan de que el tiempo no corra y que la realidad no sea la que es sino otra. Y en esta fila de gente enfebrecida se ven eruditos que solo se admiten ellos mismos, políticos que dan la vuelta, pretendientes a científicos, financistas que solo piensan en cifras crecientes (sin importar si lo demás se revienta),...