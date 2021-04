Tanto desgarro y tanto agravio

No sabemos por qué será recordada esta época en lo que se refiere a grandes acontecimientos –pandemia aparte–, pero, en lo relativo a la “pequeña historia”, me temo que lo será por su pintoresquismo y su extrema ridiculez. Más o menos como en España es hoy vista la censura franquista, que, como quizá no saben los jóvenes, cortaba los besos de las películas, cambiaba diálogos y tapaba con artimañas los escotes de las actrices. Claro que no estoy tan seguro de que hoy se considere risible y grotesca...