La suma de hechos parece no ser evidencia frente a la alerta roja ambiental. La Tierra se manifiesta y expresa sus dolores ante tanto maltrato, las lluvias e inundaciones parecen ser llanto, los incendios y los calores extremos son también señales de dolor; pero los políticos de América Latina no estiman prioritario que nuestros países se conviertan en emisores neutrales de CO 2 , dicen que aún somos emisores bajos, a ellos no les interesa o preocupa construir una agenda fuerte sobre el tema.

A excepción de Chile, el resto considera que otros son los desafíos prioritarios de la región. Estas y muchas otras alarmas se activan apenas unas semanas antes de la celebración de la cumbre del clima en Glasgow, en la que Estados Unidos y la Unión Europea lanzarán un pacto global para reducir, en esta década, un 30 % de las emisiones de gas metano, que, junto con el CO 2 , es fuerte impulsor del cambio climático y responsable del 25 % del calentamiento global.

El jueves anterior se lanzó también el estudio que mide los 44 indicadores sobre el impacto del cambio climático en la salud global, se llama “The Lancelot Countdown” y en él todos los indicadores empeoran. Según el doctor Anthony Costello, director ejecutivo, este supone “un código rojo” sobre la salud planetaria.

Los cambios en los ciclos de lluvias y el incremento de las temperaturas están “comenzando a revertir años de progreso en la lucha contra la inseguridad alimentaria”. Las sequías y las altas temperaturas afectan el potencial de rendimiento de los principales cultivos básicos del mundo, en el mar la situación también es compleja. “En todo el mundo, 3.300 millones de personas dependen de los alimentos marinos”, recuerda el informe. En él se señala un “creciente riesgo de inseguridad alimentaria”.

Pero, además, nos recuerda el estudio que “569,6 millones de personas viven a menos de cinco metros sobre el nivel actual del mar”, eso los podría hacer víctimas de “inundaciones más grandes, tormentas más intensas y salinización del suelo y el agua”. “Muchas de estas personas podrían verse obligadas a abandonar permanentemente esas áreas y emigrar tierra adentro”.

Si los políticos no actúan, los jóvenes y los artistas lo están haciendo. El escultor hiperrealista mexicano Rubén Orozco instaló en Bilbao, en el río Nervión, la escultura de una mujer joven, la cual, según sube o baja el nivel del río, se hace visible o desaparece; con ella pretende crear desde la belleza algo de conciencia sobre los vaivenes del clima. Jaume Plensa es un creador catalán que plantó a orillas del río Hudson en Newport, Nueva Jersey, una enorme cabeza de 24 metros de una niña que dulcemente se lleva su dedo a la boca para invitarnos a callar y desde el silencio escuchar el sonido del agua. La obra se titula “El alma del agua” y con ella quiere invitarnos a la quietud y a una autorreflexión empática para pedirle a la humanidad crear un mundo mejor. Dice Plensa, parafraseando al poeta Gabriel Celaya: “la belleza transforma, es un arma cargada de futuro”.

La escultura de Orozco se llama “Bihar: elegir el mañana”; valdría la pena preguntarse si realmente seremos capaces o si es ya demasiado tarde