En un encuentro liderado por la Comisión de la Verdad y el programa la Universidad de los niños, de EAFIT, el pasado viernes 25 octubre Willy, Cristina y Óscar relataron su propia historia. Uno de ellos, Óscar, fue actor de la violencia, pero compartía con los demás el haber sido víctima, pues a temprana edad los tres perdieron a sus papás, él también a su madre, poniendo así de manifiesto que la violencia es una espiral de dolor tanto de víctimas como victimarios.

En su compartir cada uno contó el hecho de dolor que marcó su vida y la de sus familias. A la vez, Cristina reflexionó sobre cómo la violencia entre nosotros se ha convertido en un “conflicto mudo”, partiendo desde su experiencia en el ámbito familiar donde desde el día de la muerte de su padre se hizo un pacto de no hablar de lo sucedido.

Sí, el conflicto es mudo cuando quienes lo han vivido no cuentan con personas y espacios donde puedan simplemente narrar lo sucedido con sus palabras, aún con voz entrecortada y entre lágrimas. Es mudo y sigue siendo violento cuando quienes conformamos la sociedad en la que estas realidades de barbarie han acontecido no nos abrimos a la escucha de ellos, tanto de víctimas como victimarios, no para justificar a estos sino solo para escucharlos, abriéndonos así a la voz del conflicto en las personas y no únicamente en cifras.

El conflicto es también mudo desde el odio silencioso que nos envuelve, que nos priva de mirarnos a los ojos, de abrirnos en definitiva a la verdad, la cual cuando es silenciada es violencia que se perpetúa. Narrar el conflicto nos “arma” de la palabra con la que se vence auténticamente el dolor. El hablar y escucharnos nos empodera en este proceso de reconciliación del que todos hacemos parte.

Al final del encuentro Francisco de Roux compartió una profunda definición de perdón: “comprometerme con el otro”. Ante este “conflicto mudo” el primer compromiso nuestro es dejar hablar y escuchar a quienes desean narrarse en lo vivido. Estos espacios que a lo largo del país realiza la Comisión de la Verdad son una oportunidad óptima para ello.