El año pasado, como tal vez recuerdan algunos lectores, solía dedicar una de mis columnas a recodar un personaje de Antioquia nacido o fallecido en el mes en curso y que, a mi juicio, era un ilustre olvidado. Una curiosidad histórica, me parece, que a muchos gustaba y a mí me encantaba a la hora de investigar. Vuelvo hoy con la idea, tomando de vez en cuando el nombre de un coetáneo que un evento o una coyuntura me hubieran rescatado del olvido.

Es el caso de Rafael María Giraldo Zuluaga, nacido el lunes 24 de octubre de 1808. Según cuenta la historiadora y periodista Anacristina Aristizábal Uribe, nuestro Parque de Berrío estuvo a un voto de llamarse Parque Giraldo cuando fue bautizado a finales del siglo antepasado. Lo dijo en una reciente emisión de su programa “Una historia de Medellín”, interesante serie que sale al aire todos los domingos a la una de la tarde por Radio Bolivariana.

En noviembre de 2012, en el periódico El Mundo, el apreciado colega y amigo Ignacio Mejía publicó un artículo con motivo de la conmemoración del sesquicentenario de la muerte del ilustre gobernador de Antioquia Giraldo Zuluaga, muerto en combate entre liberales y conservadores.

Cuenta Nacho que fue el político e historiador santuariano Orestes Zuluaga Salazar quien hizo referencia a esa reñida votación, que se conoció cundo en 1975 se abrió una urna tricentenaria en la conmemoración de los trecientos años de la fundación de Medellín.

¿Y quién era este ilustre conservador, militar y político, aguerrido y pendenciero, que orinaba azul de metileno, como se decía otrora de los muy godos? Don Rafael María Giraldo Zuluaga nació el 24 de octubre de 1808, en El Carmen de Viboral cuando todavía este municipio pertenecía a Marinilla. Para no alargarme, transcribo aquí un aparte de su perfil biográfico que tomo prestado del citado artículo de Nacho Mejía en El Mundo:

“Tras graduarse en leyes y jurisprudencia en la Universidad de El Rosario de Bogotá, en 1837 regresó a Marinilla y asumió como rector del Colegio San José, pero las sucesivas guerras que estallaron en la incipiente Colombia como nación lo llevaron a vestir los arreos militares y medirse a los ímpetus de la concepción liberal del Estado, que luchaba por imponerse sobre conservadoras y católicas costumbres que dominaban en la provincia de Antioquia.

Fue así como enfrentó y perdió con las fuerzas del gobierno de Hilario López, fue desterrado al Perú (1854), pero al regreso combatió y contribuyó a vencer la dictadura de José María Melo.

Luego de la reunificación de Antioquia en 1855, que había sido fragmentada en las provincias de Antioquia, Córdoba y Medellín, el General Giraldo Zuluaga fue posesionado gobernador y luego entre 1956 y 1961 como el primer gobernador, inicialmente provisional y luego en propiedad del Estado Soberano de Antioquia”.

Posteriormente chocó contra las intenciones de Tomás Cipriano de Mosquera de tomarse a Antioquia. En 1861 entregó el poder regional al General Marceliano Vélez y emprendió otra campaña militar hacia el Cauca, contra los poderosos ejércitos de Mosquera. Sin embargo, cayó abatido en la batalla de Santa Bárbara de Cartago, gritando su consigna de combate: ¡Viva Antioquia

Era el 18 de septiembre de 1862. Tenía 54 años. Su hijo, Rafael Giraldo Viana (1858-1903), otro gran olvidado como su padre, también militar y político (y además escritor) fue gobernador de Antioquia durante la Guerra de los Mil Días. Pero ese es otro cuento