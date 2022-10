El departamento de Antioquia, con el Idea, es el socio mayoritario en el proyecto de Hidroituango, pero no aparece. Opina el alcalde, toma decisiones y el gobernador callado. No se entiende esta posición, cuando el futuro financiero del departamento dependerá, en buena parte, de los ingresos por la generación eléctrica del megaproyecto en Ituango. El alcalde opina sin saber del tema, el alcalde miente y dice que gracias a él se logró el pago de los seguros, el alcalde fija el día de la generación de la primera unidad, en la fecha de su cumpleaños y nadie sale a decirle que esa no es decisión de él y que es imposible en tal fecha.

Es que hablan de “prender” la unidad uno, como si fuera subir un pequeño interruptor y poner a trabajar y a girar a altas velocidades, una máquina de mucho más de cien toneladas, que tiene una tolerancia de milímetros de distancia entre el rotor y el estator. Hay que conocer para hablar.

Ha habido reuniones para tomar determinaciones, entiendo que sin la presencia del socio mayoritario. Un proyecto de las dimensiones de la central de Hidroitungo, no es para dejarlo y que otros opinen y decidan con el pensamiento de engrandecer su ego. Tampoco es para que se presione a punto de amenazas de grandes sanciones, porque los perjudicados seremos todos los colombianos por un suceso de la naturaleza. Es mejor tener unos días de espera, que obligar a los constructores a dar al servicio semejante equipo para evitarse una multa. El proyecto no se presta para tomar determinaciones a la ligera, de él depende el futuro del servicio energético del país.

El alcalde ha querido darle el contrato, para finalizar la obra de Hidroituango, a una empresa China. Ya le dio el gasoducto desde Jobo hasta Medellín a una empresa de aquel país. Mirando estas sospechosas entregas a los chinos, pienso que se me ha facilitado el aguinaldo para Quintero. Un diccionario chino mandarín – español.

Más importante que hablar de los chinos, me parece urgente hablar de lo que sucede en Colombia con nuestras gloriosas fuerzas del orden. La policía y el ejército. Las han maltratado, las han golpeado, las han desconocido y minimizado. Tenemos que apoyarlas, tenemos que salir a defenderlas. Ellos, policías y soldados, han expuesto sus propias vidas para defender al pueblo colombiano. Ahora, el gobierno, sacrifica a la autoridad para liberar a los de la primera línea, a unos revoltosos, a quienes han maltratado a los agentes del orden. Nos tenemos que oponer a este tratamiento injusto contra quienes ofrecen sus propias vidas para defendernos de los violentos, como son los de la primera línea.

Nos tiene que doler que, en el gobierno de Petro, se golpee de esa forma a nuestros defensores, nos tenemos que manifestar contra este despropósito. Si hay que salir a las calles para protestar, salgamos cuantas veces sea necesario. Debemos pronunciarnos por ese maltrato, hay que hacer justicia, hay que defender al ejército y a la policía. Nos llegó el turno para hacerlo