¿Y qué más querés?

Etelvina se llamaba una señora que trabajaba en una casa de familia en Medellín. A esta señora todos la querían mucho y ella se sentía como un miembro más de la familia. La mamá de Etelvina, que vivía en una vereda de San Vicente, se enfermó y después de haberla traído a un hospital de Medellín, con todos los cuidados, volvió a su vereda y allí murió.

Etelvina, que estaba en San Vicente, llamó a su patrona y le dijo:

- Vea doña Chinca, mi mamá murió anoche. Me imagino que ustedes vendrán al entierro que es mañana a las 11 a.m. Usted me hace el favor y me trae unas flores bien bonitas y me trae una blusa que usted tiene en su escaparate, una que es blanca con adornos negros, y al doctor que se prepare porque él es el que va a hablar en el entierro, dando gracias en nombre de la familia y que traiga platica para pagar el entierro.

No faltó sino decir: “¿qué más querés Toño?”.

Para cerrar el año 2019 como la última columna de este año, quisiera reírme de las peticiones de los comunistas, petristas y fajardistas, que marcharon por las calles de algunas ciudades de Colombia, pidiendo imposibles, que a medida que disminuían los marchantes, más exigencias hacían. Así pasaron de 13 peticiones, que llegaron a 104 exigencias, imposibles, injustas e irresponsables, como exigirle al gobierno reanudar conversaciones con los bandidos del Eln, que no han dado muestras de querer negociar, ni entregar los secuestrados, o acabar con el Esmad.

Mientras encapuchados, armados de papas bombas, piedras y armas contundentes, insultaban al gobierno del presidente Iván Duque, y atacaban al Esmad de la Policía, muchos estudiantes apoyaban el paro con músicos y artistas con campañas positivas, que se fueron diluyendo a medida que los insultos injustos y exigencias aumentaban en las manifestaciones.

Hay otras personas que pretenden manipular a sus amigos, como una colega columnista que me criticó por aplaudir al doctor Luis Pérez Gutiérrez, como el mejor gobernador del país en el 2019, como lo escogieron las encuestas, en lugar de haberlo criticado por la forma en que entregó la bandera de Antioquia después de haber descubierto una placa en una inauguración. Acto que fue explicado por el mandatario y que no era tan importante como el hecho de haber sido calificado por las encuestas como el gobernador mejor calificado de Colombia. Si esa amiga tiene su propia columna de opinión, ¿por qué no la utiliza para hacer sus críticas?

Es imposible darle gusto a todo el mundo, si no lo puede hacer un hombre preparado y bien intencionado, como el Presidente Duque, ¿qué puedo hacer yo como “garrapateador” de columnas, para satisfacer al público?

Ñapa: A todos mis lectores y amigos, a todos mis críticos y contradictores de diferentes opiniones, les deseo un feliz año. A las directivas de EL COLOMBIANO, también muchas gracias por su tolerancia publicando mi opinión, durante el 2019.