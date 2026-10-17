América Latina atrapada en su propio laberinto de plástico

Cada mañana se genera en el continente latinoamericano un volumen de residuos que desafía cualquier lógica de sostenibilidad. Multiplicado por los más de 650 millones de habitantes que comparten la geografía de la región, el resultado es demoledor. Según datos de Naciones Unidas, cada habitante produce en promedio al menos un kilo de basura al día. Como conjunto, la región genera unas 541.000 toneladas diarias, una cifra descomunal que representa aproximadamente el 10% de los residuos a nivel mundial.

Existe una marcada paradoja entre la riqueza natural de un territorio considerado el pulmón verde del planeta y la realidad de sus entornos urbanos. Detrás de las postales turísticas, se esconde una crisis incómoda en la que ciudades enteras coexisten con montañas de desechos y servicios de recolección intermitentes. Esto convierte la gestión diaria en un monumental desafío sanitario y ambiental. No se trata simplemente de un problema estético sino de una crisis estructural arraigada en la profunda desigualdad socioeconómica de las naciones latinoamericanas.

El asunto adquiere tintes dramáticos cuando las fronteras terrestres se disuelven en el océano. Un claro ejemplo de esta alarmante situación ocurre en Centroamérica, específicamente en las playas de Omoa, en Honduras, donde la arena blanca y el agua turquesa son reemplazadas frecuentemente por una densa alfombra plástica compuesta de envases, jeringas y microplásticos. Este fenómeno se debe a las llamadas “islas de basura”. Estas masas flotantes se forman principalmente por los desechos arrastrados por el río Motagua desde Guatemala, donde los vertederos a cielo abierto y las deficientes redes de recolección urbana facilitan que las lluvias arrastren los materiales hacia el mar Caribe. El conflicto geopolítico que se ha generado por esta situación ha escalado, debido a que las comunidades locales pesqueras y turísticas de Honduras sufren el impacto económico de la basura proveniente del país vecino. A pesar de los esfuerzos tecnológicos paliativos, como las biobardas y los sistemas de contención, las lluvias anuales terminan venciendo las barreras, lo que demuestra que la falta de control integral en el origen traslada inevitablemente el problema al ecosistema marino.

En América Latina, la desigualdad también dicta la eficiencia en la gestión de los desechos. A nivel continental, el volumen de desperdicios varía sustancialmente según los niveles de consumo y desarrollo urbano. México lidera la generación per cápita en la región con un promedio de 1.16 kilos diarios, seguido de cerca por Chile (1.15 kg) y Argentina (1.14 kg), países donde el mayor poder adquisitivo se traduce directamente en un incremento de envoltorios y bienes desechados. En contraste, gigantes como Brasil, que produce 1.04 kilos por habitante al día, logran despuntar en estrategias particulares como la recolección selectiva, implementada en más del 60% de sus municipios, aunque se enfrentan a desafíos complejos como la gestión de su masiva basura electrónica.

Mientras naciones como Chile y Uruguay avanzan con legislaciones pioneras sobre Responsabilidad Extendida del Productor (REP) para obligar a las empresas a hacerse cargo del postconsumo, cerca de un tercio de los residuos de la región todavía termina en basureros a cielo abierto o entornos naturales. Las economías más robustas intentan financiar plantas de compostaje o esquemas formales de reciclaje. Por el contrario, en naciones con crisis sociopolíticas más profundas o menores recursos, la gestión integral de desechos se percibe como un lujo inalcanzable. Esta brecha provoca que el 90% de los residuos utilizables de la región se desaproveche por falta de infraestructura formal.

El panorama en Colombia refleja fielmente este laberinto regional. Aunque el país cuenta con un marco normativo avanzado y las ciudades principales registran altas tasas de cobertura en la recolección, el talón de Aquiles radica en la disposición final. La crisis se sintetiza en un nombre propio de gran impacto social como lo es el Relleno Sanitario Doña Juana en Bogotá. Este gigante de la ingeniería sanitaria, el segundo más grande de Latinoamérica, recibe diariamente alrededor de 6.500 a 7.000 toneladas de residuos, lo que representa aproximadamente el 15% de toda la basura que produce la nación. Doña Juana funciona desde 1988 en la localidad de Ciudad Bolívar y ha sido escenario de catástrofes ambientales históricas, como el colapso de 1997 que liberó más de un millón de toneladas de desechos sobre el río Tunjuelo. En pleno 2026, las alertas de colapso siguen vigentes debido al incremento sostenido en la producción de basura. Las comunidades aledañas continúan conviviendo con líquidos contaminantes, proliferación de vectores y la emisión constante de gases de efecto invernadero como el metano. El drama radica en que más del 60% de lo que se entierra en este vertedero corresponde a residuos orgánicos que podrían transformarse, pero terminan sepultados por inercia logística.

América Latina no puede seguir gestionando los desafíos del siglo XXI con las herramientas del siglo XIX. Apostar exclusivamente por enterrar los desechos genera costos elevados en ríos contaminados, mares de plástico transfronterizos y crisis de salud pública en los barrios más vulnerables. La basura no se desvanece al ser retirada de las aceras. Reducir la brecha regional requiere financiamiento audaz, un cambio radical en la cultura ciudadana y un compromiso firme por parte del sector empresarial. Si cada kilogramo generado diariamente se canaliza hacia la economía circular, mediante la separación en la fuente, la dignificación del reciclador de oficio y la exigencia de políticas públicas sostenibles, la región podrá evitar que sus propios paraísos queden sepultados bajo el plástico. La gestión de los residuos determinará, en gran medida, el futuro ambiental del continente.