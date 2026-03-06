Sí hay por quién votar

Se vuelve casi una costumbre por estas épocas, cada cuatro años, cuando se aproxima la jornada electoral, que muchas personas empiecen a hacerse la misma pregunta: ¿por quién votar?

El ritmo del día a día no siempre permite a los ciudadanos dedicar el tiempo necesario para conocer a los candidatos y sus propuestas. Elegir quién puede representarlos mejor en el Congreso de la República —ya sea en Senado o en Cámara de Representantes— exige información, análisis y criterio, y no siempre es sencillo construirlos en la rutina cotidiana.

Tampoco es fácil elaborar una lista. No existe fórmula objetiva para clasificar más de 3.200 candidatos que entran en disputa este domingo 8 de marzo. Sin embargo, con el propósito de sugerir opciones que, por su trayectoria, han demostrado ser confiables, rigurosas y comprometidas con el bien común, nos atrevemos a poner en consideración ciertos nombres.

Esta no es una elección cualquiera para el Congreso. Tampoco es menor el impacto que tendrá el voto en las consultas interpartidistas de las que saldrán los candidatos que competirán en las elecciones presidenciales del 31 de mayo. Cuando cada ciudadano deposite su voto debería hacerlo con plena conciencia del crítico momento político que atraviesa el país.

Estas elecciones marcan el inicio de una serie de decisiones trascendentales para el futuro de Colombia. Por eso, los nombres que se mencionan corresponden a candidatos que han demostrado pundonor y compromiso firme con valores como la honestidad, la libertad y la democracia.

En el primer tarjetón, el de las consultas, se sugiere votar por alguno de los candidatos de la Gran Consulta por Colombia. El resultado de este ejercicio tendrá un impacto político importante: si esta consulta logra una participación significativa, enviará un mensaje contundente de inconformidad frente al gobierno de Gustavo Petro. De lo contrario, se interpretaría como respaldo político al mandatario.

No deja de llamar la atención que en algunos consulados, donde ya comenzaron las votaciones, se hayan encendido alarmas por presunta operación de sabotaje. La indicación, según versiones que circulan, sería marcar varias X en el tarjetón de las consultas para anular el voto. Puede tratarse de la tensión propia de la jornada electoral, pero será el escrutinio final el que permita establecer si se trató o no de un fenómeno real.

Conviene recordar que son tres consultas diferentes y que cada ciudadano solo puede votar en una de ellas, tal como se indica en la parte superior del tarjetón.

En el segundo tarjetón, el del Senado, existen alternativas que pueden responder a distintas afinidades ideológicas.

Una de las opciones es votar por la lista del Centro Democrático. Al tratarse de una lista cerrada, el voto se deposita por el partido en su conjunto y no por un candidato individual. En ella aparecen en los primeros lugares varios jóvenes políticos que han mostrado rigor y carácter en el debate público, como Andrés Forero, Hernán Cadavid, María Clara Posada y Juan Espinal. También figuran dirigentes de trayectoria como el exviceministro Rafael Nieto y el expresidente Álvaro Uribe, quien ocupa el puesto 25.

Quienes buscan una alternativa del centro político, la lista de Ahora Colombia —coalición de sectores cercanos a los Galán, Jorge Robledo, Sergio Fajardo y el movimiento Mira— presenta candidatos con trayectorias destacadas. Figuran Federico Restrepo (#12), recordado por su gestión al frente de EPM y de la Universidad de Medellín; la representante Jennifer Pedraza (#100), reconocida por su trabajo de control político; el economista Daniel Gómez Gaviria (#25); y Jorge Robledo (#10), que aspira regresar al Congreso tras dos décadas de trabajo legislativo.

En la coalición de la Alianza Verde aparecen nombres con presencia activa en el debate público, como Katherine Miranda (#2), quien ha ejercido un papel de oposición en distintos proyectos del Gobierno, y Angélica Lozano (#10), una voz frecuente en las discusiones legislativas sobre reformas institucionales.

En la lista de Creemos, partido del alcalde Federico Gutiérrez, están candidatos como Wilder Zapata (#7), empresario hecho a pulso; Sara Jaramillo (#6), reconocida defensora de animales; y Juliana Gutiérrez (#1), vinculada a proyectos sociales con niños en condiciones de vulnerabilidad.

Para Cámara de Representantes es importante recordar que Antioquia tiene 17 curules. Esto abre abanico amplio de opciones entre distintas corrientes políticas.

En el Centro Democrático se destacan Federico Hoyos (#104) y Óscar Darío Pérez (#102), este último con trayectoria reconocida en temas fiscales y de control político.

En Creemos figuran, entre otros, Luis Guillermo Patiño (#101), exsecretario de Educación, y Simón Molina (#102), quien tuvo un papel activo en debates locales en la administración anterior de Medellín.

Por Ahora Colombia aparecen candidatos como Hanna Escobar (#102), joven que ha brillado en la defensa del sistema de salud; Rafael Nanclares (#101) reconocido por su trabajo en temas de movilidad en Antioquia, y Camilo Quintero, con destacado trabajo por el medio ambiente (#111).

En la Alianza Verde figura Luis Bernardo Vélez (#111), con experiencia en gestión pública local. En el Partido Conservador está Manuela Arango (#109), quien ha trabajado durante años con mujeres víctimas de violencia y con población privada de la libertad en la cárcel de El Pedregal.

Votar es una de las expresiones más valiosas de la democracia. Y estas elecciones deberían ser un homenaje a Miguel Uribe Turbay –que no pudo aparecer en el tarjetón porque lo mataron en medio de una oleada de odio lanzada desde la Presidencia–, también a Kevin Acosta –cuya muerte es un símbolo de la destrucción del sistema de salud que patentó Petro desde el comienzo de su gobierno– y sobre todo, debería ser una masiva apuesta por aquellos que no piensan dejar pasar la Asamblea Constituyente promovida por Petro que pondría en riesgo la libertad de la que hemos gozado durante 200 años los colombianos.

Informarse, comparar trayectorias y examinar propuestas es una responsabilidad ciudadana. Y, como lo demuestra la diversidad de nombres y visiones en el tarjetón, en estos momentos críticos para la república, sí hay por quién votar.