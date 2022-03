Ante todas estas propuestas que desatan polémica en varios sectores, incluso en algunos afines al propio candidato del Pacto Histórico, se está a la espera de que Gustavo Petro y su equipo definan si van a regresar o no a los debates. El aspirante dijo en su momento que no volvería hasta que se garantizara que no serían escenarios de ataques en contra suya sino foros de discusión temas. De hecho, a pesar que había confirmado, el que realizó EL COLOMNBIANO decidió a última hora dejar la silla vacía.