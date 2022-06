Distinto a lo que ocurrió el 13 de marzo por el polémico hallazgo de más de 1 millón de votos –unos 600.000 de ellos para el Pacto Histórico–, tras la primera vuelta el jefe de la Registraduría salió en defensa de su gestión y el único que puso dudas sobre los resultados fue el candidato Gustavo Petro, quien aunque quedó primero con (8,5 millones de apoyos) cuestionó que no se le hizo auditoría a los softwares.

Al balance positivo de Vega se sumó la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, cuyos observadores destacaron “buena organización” y valoraron la “transparencia” así como la implementación de los procedimientos electorales en las mesas. “La Registraduría adoptó medidas para facilitar el acceso a las actas a aquellos partidos que no desplegaron testigos en todas las mesas”, detalló la misión de observación internacional.

Por otra parte, Vega tildó de “lunar” de la jornada electoral el hecho de que no participaron el 45,09 % de los colombianos habilitados para votar. A pesar de que fue la cifra más baja en los últimos 20 años, el Registrador aseguró que los observadores internacionales alertaron sobre esa cifra, que consideran alta.

“Estamos investigando y tenemos una hipótesis. Hubo un gran problema, no hubo auditoría de los softwares, que tienen 20 años, que la justicia había dicho que es débil, era muy importante que eso fuera auditado y no se pudo, no lo quisieron hacer”, expresó el candidato en el medio citado.

Incluso Roy Barreras, uno de los líderes de la campaña de Petro, fue más allá y cuestionó, sin pruebas, los resultados a favor de Hernández. “Lo de Vichada es extraño. En Vichada no hay internet eficaz. Nadie tiene Tiktok. Nadie conoce a Rodolfo Hernández. Él ni siquiera sabía que el Vichada existía y extrañamente ganó allá. Exigimos ya la auditoría internacional sobre el software para despejar toda duda”, dijo el senador.

Vega respondió al respecto que se hará una evaluación general de todo el proceso electoral a través de una auditoría forense para que todos los sectores políticos tengan tranquilidad por los resultados. Además, aclaró que el ente electoral ahora se enfocará en la segunda vuelta del 19 de junio, que costará unos 700.000 millones de pesos