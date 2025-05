Cohousing en Medellín: así son los espacios compartidos para vivir en comunidad

La idea de la casa como espacio privado, con muros que aíslan y puertas que dividen, empieza a desdibujarse en la ciudad contemporánea, que tiene otros ritmos de vida y formas de habitar. En Medellín, esta transformación se expresa en modelos como el cohousing, que combina espacios privados con zonas colectivas diseñadas para el encuentro, el ahorro de recursos y una vida más conectada.

Pero el cohousing no es solo la réplica de formas de entender la vivienda de otros lugares del mundo. Es, sobre todo, una alternativa frente al aislamiento y la fragmentación urbana. En palabras de Federico Mesa, arquitecto y codirector de Plan: B Arquitectos, “este modelo no es nuevo, ha sido demandado por estudiantes, pero hoy hay mucha gente joven que ya no es estudiante y no puede pagar un apartamento completo, entonces encuentran en estos espacios una solución económica, práctica y, muchas veces, más agradable. A eso se suma el valor de compartir y sentirse parte de algo”.