¿Comprar o seguir arrendando?

E l mercado de vivienda en Medellín está en auge, tanto en compra y venta como en arriendo. Según la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) , este es el año de las expectativas. Sin embargo, en toda decisión financiera, la clave es tener objetivos claros y una buena investigación.

Según el asesor de finanzas personales, Marcel De LaValle, una buena motivación es la movilidad.y la flexibilidad para quienes no están establecidos en una ciudad.

Otra ventaja del arrendamiento es que evita un gran endeudamiento, como el generado por un crédito de vivienda. Además, no es necesario invertir en una cuota inicial, que siempre es mucho mayor que los depósitos de seguridad o las pólizas de arriendo.

De LaValle también asegura que uno de los argumentos para arrendar es que “se puede invertir ese dinero y ganar más”. No obstante, advierte que, históricamente, eso no ha sido verdad porque la rentabilidad de un inmueble en 20 años ha sido superior a la mayoría de las inversiones financieras.

Pese a las ventajas, el arriendo puede dificultar la construcción de patrimonio. El pago mensual es un gasto constante que, a largo plazo, no representa una inversión. A diferencia de un activo que se valoriza, el canon de arrendamiento aumenta anualmente según la inflación, por lo que ese gasto también seguirá creciendo. Además, el propietario puede decidir no renovar el contrato o solicitar la propiedad, lo que obliga a una búsqueda inesperada de una nueva vivienda, con los gastos repentinos que esto conlleva.