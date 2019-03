Conversar con los niños previene abusos sexuales

“Hay un principio y es que los niños dicen la verdad, no solo la dicen sino que piensan, y cuando hacen una pregunta están listos para la respuesta. Cuando una niña te hace una pregunta ella está esperando una respuesta inteligente y si te la hace es porque ella te considera inteligente. Entonces debemos darle respuestas acertadas, hablar con la verdad y no seguir alimentando la historia de la cigüeña, así prevenimos que los niños y niñas le pregunten a personas que se puedan aprovechar de ellos y ahí propiciar un abuso”.

4- Esté atento del estado de ánimo de los niños y niñas

“Los niños y niñas abusados generalmente cambian su comportamiento. Ellos pasan de ser niños muy alegres a, en ocasiones, presentar rasgos depresivos. No se quieren relacionar con otras personas, empiezan a tener deficiencias académicas, pueden tener enuresis o encopresis, es decir que se empiezan a orinar o poposear después de que ya habían aprendido a ir al baño y a controlar esfínteres. Pero quizá una de las cosas más importantes es promover la alta autoestima; y recordar que esta depende de cuatro pilares: la promoción de relaciones interpersonales, no sobreproteger porque esto hace que los niños no construyan lazos sociales, el empoderamiento y promover la autenticidad; es decir, que los niños puedan ser quien quieran ser y no quienes nosotros queramos que sean. Sin estos valores los niños pueden ser vulnerables a múltiples abusos”.

5- Reconocer a los niños como diversos

“Podemos hablar de una identidad sexual desde lo 4 años y es una hecho que a los padres les asusta, así que lo primero que papá y mamá deben hacer es reconocer el desconocimiento frente al tema. El otro gran reto que tienen los padres es aceptar que muere, de manera simbólica, el ser que mamá parió y que hay que darle la bienvenida a un ser que probablemente es más integral porque hay un equilibrio entre lo masculino y femenino. Y el acompañamiento familiar, escolar y espiritual es necesario en todos los procesos para dejar de satanizar a estos niños y niñas.