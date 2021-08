“Este mes tuve una deducción de 8 a 10 % en impuestos. Para mí, es algo que no es justo porque, primero, yo no estoy en Estados Unidos, y segundo, yo en Colombia ya pago impuestos con la declaración de renta. Entonces esto es como tributar dos veces”.

“Generalmente yo ubico una publicidad al principio y otra al final del video, porque es un canal de rutinas de ejercicio físico y sería molesto para mis seguidores que en la mitad de la misma tuvieran un corte comercial. Sin embargo, sobre todo en los En Vivo, veo que YouTube pone pauta más seguido”, agregó.

Fausto vaticina que de seguir las cosas así, sus seguidores naturalmente se van a quejar, pero también admite que desconoce si con las nuevas condiciones la gente dejará de ver sus videos. Por ahora sus cifras de crecimiento siguen siendo muy positivas, con un promedio de 50.000 seguidores nuevos mensuales, afirmó. “Las personas van a tener dos opciones: o aguantarse o comprar la membresía que ofrece YouTube con la que ves videos sin publicidad. Creo que es ahí a donde quieren ir”.

Por último, aunque Fausto reconoce que acata las políticas impuestas por la plataforma, admite que no descarta incursionar en otras, si observa mejores oportunidades de crecimiento en ellas.

“Mi plataforma nativa es YouTube, aquí nació Turbo Steps, aunque también he ido entrando con algunos En Vivo en Facebook. De hecho, un contacto de Facebook Argentina me dijo que hay buenas oportunidades en esa plataforma. Así que, debo ir evaluando y obviamente mirar qué me conviene más. Soy un creador de contenidos que vive de esto, por ello debo estar donde mejor me puedan pagar”.