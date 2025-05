El resultado sorprendió a muchos. En una partida celebrada en línea y organizada por la plataforma Chess.com , Carlsen no logró la victoria. Terminó en tablas contra un equipo de más de 143.000 personas , en lo que ya se considera la mayor partida de ajedrez digital de la historia.

El evento, bautizado como “Carlsen contra el Mundo”, comenzó el pasado 4 de abril y se jugó bajo el formato Freestyle Chess (también conocido como Chess960), donde las piezas de la fila trasera se ubican aleatoriamente.

Cada bando contaba con 24 horas por jugada y las decisiones del “equipo mundo” se tomaban por votación abierta entre los participantes.

Tras 32 movimientos, la partida culminó con un empate por repetición de jugadas en un final de damas. Aunque breve en duración, la partida no fue simple.

Carlsen reconoció que, aunque tuvo una ligera ventaja en la apertura, no logró aprovecharla. “Honestamente, desde entonces no me dejaron la menor oportunidad”, dijo el maestro noruego a Chess.com. “En general, el equipo Mundo jugó un ajedrez muy, muy sólido”.