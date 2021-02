¿Cómo va la competencia entre las apps de mensajería?

Según Roberto Martínez, de Adalid Corp, las personas dejaron de percibir qué tanta información estaban compartiendo día a día y en algún grado pareció no importar la cantidad. El reto para los usuarios, dijo, será crear un equilibrio donde no se vea trastocada su privacidad y las compañías puedan llegar con los productos al mercado. “Por un lado, el exceso de información compartida o la no regulación de esta información abre un riesgo muy grande, porque no sabes exactamente qué estás compartiendo o qué uso se le está dando. Si se logra despertar en los usuarios el destino de conciencia y responsabilidad en cuanto al manejo de esa información, pues esto puede llevar a ese punto de equilibrio”, agregó.