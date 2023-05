Saturno perderá sus característicos anillos

Con la misión de explorar Júpiter y Saturno, las naves espaciales Voyager 1 y Voyager 2 fueron lanzadas desde la Tierra en 1977. Desde entonces estas naves han tomado decenas de miles de imágenes de estos planetas, y es por esas imágenes es que ahora la Nasa ha podido determinar que Saturno está perdiendo sus anillos.

Según James O’Donoghue, del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA y autor principal de estudio Observations of the chemical and thermal response of ‘ring rain’ on Saturn’s ionosphere, publicado en la revista especializada Icarus, los anillos, formados por pedazos de hielo y roca, están siendo arrastrados al planeta debido a la gravedad de este. Según el estudio, el flujo de agua que se genera desde los anillos hacia el planeta alcanza para llenar una piscina olímpica en tan solo media hora. Las estimaciones de los investigadores apuntan que “a este ritmo todo el sistema de anillos desaparecerá en 300 millones de años”.

Mientras tanto, las naves Voyager 1 y 2 seguirán alejándose de la tierra. Los cálculos de la NASA indican que están tan lejos que han llegado al espacio interestelar, que es la región entre las estrellas. Las naves tienen suficiente combustible y energía para operar hasta poco más del 2025.

Según la NASA, “cada nave espacial Voyager contiene un mensaje. Ambas lleva consigo un disco de oro con escenas y sonidos de la Tierra. Los discos también contienen música y saludos en diferentes idiomas. Por lo cual, si vida inteligente encuentra alguna vez estas naves espaciales, ¡podrán saber acerca de la Tierra y de nosotros!”.