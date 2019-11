Este evento astronómico se podrá observar desde Colombia pero si no tiene los instrumentos adecuados es mejor que no mire al Sol directamente.

Hay opciones, el Planetario de Medellín le propone un plan en familia para observar este tránsito con telescopios especializados, pero aclara que esto dependerá de las condiciones climáticas (ver Informe).

Sin ayudas que lo magnifiquen con los filtros adecuados, ese punto minúsculo no se verá paseando por encima de nuestra estrella, porque Mercurio solo ocupa 1/160 de la superficie de esta. Podría confundirse con manchas solares, también oscuras, pero estas con frecuencia son irregulares y de tamaños más grandes.

Recuerde que mirar directamente al Sol a través de un telescopio dejó ciego a Galileo Galilei. Si no tiene pantallas protectoras para sus binoculares o para el telescopio será mejor que no intente presenciar este fenómeno relativamente raro. Otra alternativa es adquirir un filtro de soldadura número 14 e instalarlo encima de sus herramientas de observación. Enrique Torres, divulgador de astronomía del Planetario de Medellín, explicó en su portal oficial que “filtros poco confiables como negativos fotográficos, radiografías, o vidrios ahumados” u otros métodos caseros no sirven y lo ponen en riesgo de quemaduras irreparables en los ojos.