Es importante tener en cuenta que los archivos multimedia no se guardarán en las secciones fotos ni galería del destinatario, tampoco se podrán reenviar, guardar, destacar ni compartir fotos o videos que se enviaron o recibieron con la opción de visualización única activada. Además, se notificará si alguien hace una captura o grabación de la pantalla.

Un dato más: si no abre la foto o el video en un plazo de 14 días a partir del momento en el que se lo enviaron, el archivo desaparecerá del chat.

Los archivos multimedia de visualización única pueden restaurarse a partir de una copia de seguridad si al momento de crearla, todavía no se había abierto el mensaje. Si ya se abrió la foto o el video, no se incluirá en la copia de seguridad y no podrá restaurarse.

Así puede enviar fotos y videos con esta opción:

Desde iPhone: