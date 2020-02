Hay teléfonos nuevos, ¿cómo escoger el mejor?

La innovación en los lanzamientos de inicio de año se puede resumir en dos apuestas que, según las fabricantes, son las más pedidas por los usuarios: cámaras y baterías.

Se pueden encontrar celulares desde un millón de pesos hasta los cuatro millones, dependiendo de la gama. Si está pensando en cambiar su teléfono, tenga en cuenta las recomendaciones que hacen expertos para cada uno.

Sobre la gama alta, Cristian Rojas, creador de contenido del canal de YouTube Android Studio, dice que la principal diferencia entre el teléfono de Samsung y el de Huawei es el zoom. El primero tiene esta funcionalidad mucho más desarrollada y el segundo enfocó toda su innovación en video, sobre todo el de cámara lenta.

Recuerde que el teléfono de Huawei no es nuevo en su fabricación (es de hace 6 meses) sino en su disponibilidad en el país. No tiene los servicios de Google, sino que los usuarios buscan las aplicaciones por medio de Huawei Mobile Services, así que no todas están disponibles. Iván Luzardo, editor del sitio web especializado Folou, señala que cada vez es más difícil incluir innovación, por eso no se trata de que cada año veremos un lente nuevo. Esta vez, los sistemas de cámaras incluyen objetivo y sensores.

Y si le interesa algún móvil es bueno entender las indicaciones técnicas (ver glosario) y así tener claro cuál celular le sirve más de acuerdo a sus necesidades