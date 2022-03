Un escritor solo, despechado y con un celular que le habla todo el tiempo. Así se resume la vida de Theodore en la película Her. Es una voz femenina y tiene nombre: Samantha. Samantha no es humana, aunque parezca. En realidad es un modelo basado en inteligencia artificial que lo saluda, le recuerda horarios, lo hace sentir querido. Este es solo un ejemplo de ese deseo de estar conectados a alguien, aunque no sea una persona real.