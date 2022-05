Consejos para evitar ser víctima de estafas en LinkedIn:

- Ser cauteloso en LinkedIn, al igual que lo sería en cualquier otra plataforma de redes sociales.

- Si se recibe un correo electrónico que parece ser de LinkedIn, pero no se está seguro de si es legítimo o no, no hacer clic en ningún enlace y mejor iniciar sesión desde la página oficial de LinkedIn y revisar las notificaciones.

- Si un desconocido se pone en contacto, no hacer clic en ningún enlace. En lugar de esto primero realizar una búsqueda en Google para obtener más información del empleador y qué tan confiable es esa conexión. Le puede preguntar: ¿Cómo me encontró? ¿Por qué me contactan?.

- Revisar que la configuración de privacidad de la cuenta de LinkedIn solo muestre la información necesaria a personas que no forman parte de los contactos.

- Usar una contraseña o frase de contraseña fuerte y única.

- Activar la verificación en dos pasos, también conocida como doble factor de autenticación o 2FA.

- Nunca proporcionar información personal como el número de documento de identidad o tarjetas de crédito.