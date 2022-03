Después de entablar lo que aparentemente eran relaciones sentimentales y estables, la vida les cambió a Cecile Fjellhoy, Pernilla Sjoholm y Ayleen Charlotte. “Dijo que lo habían amenazado, que necesitaba dinero, me pidió veinte mil dólares (...) la Policía me dijo que el hombre que amaba no existía, que todo era mentira”, relató Fjellhoy.

Consejos

Para no caer, Castiblanco recomendó no usar los nombres reales y más bien utilizar los nickname (apodo), tampoco colocar la edad para no arriesgarse a que sepan quién es. Y hay más: no relacionar los correos electrónicos personales ni las cuentas oficiales de las redes sociales dentro de este tipo de plataformas.

El experto aclaró, además, que a nivel de ciberseguridad estas apps son seguras. Es decir, protegen la privacidad de los usuarios, la información relacionada. Las cuentas bancarias en los casos de quienes pagan por acceso premium. El riesgo mayor es más sobre el uso que se les da: los datos personales que se publican.

Según la compañía de seguridad informática Eset, muchas de estas estafas tienen un mismo patrón: el ladrón hace creer que vive fuera del país en el que se encuentra la víctima; afirma trabajar en una plataforma petrolera, en el ejército o como médico; hace muchas preguntas personales a la víctima; evade cuando se le pregunta sobre su vida; intenta avanzar muy rápido en la relación y declarar su supuesto amor en poco tiempo; tiene fotos de perfil perfectas.

Camilo Gutiérrez, investigador en Eset, explicó que en los casos en los que se solicita dinero, quienes están detrás de los engaños generalmente piden que se haga a través de transferencia o posiblemente solicitarán a su amor tarjetas prepagas con dinero.

“Si la víctima se niega, la persona que estafa continuará acosando hasta que ceda, posiblemente usando excusas cada vez más elaboradas de por qué necesita el dinero”.

Si sospecha o cree que es una víctima, los expertos aconsejan cortar inmediatamente con todo tipo de comunicación con la persona; si pagó un bono de regalo, comunicarse con el proveedor de inmediato y verificar si pueden reembolsar el dinero. Y sobre todo, informar el incidente a las autoridades, esto puede ayudar a evitar un grave problema a otros.

Más tips antes de la primera cita con ese match:

1. Encontrarse en lugares públicos como centros comerciales y en lo posible ir acompañado.

2. Realizar una búsqueda inversa de la foto en Google Imagenes para verificar si la persona existe.

3. Avisarle a un amigo en qué lugar estará y con quién; y compartir la ubicación en tiempo real.