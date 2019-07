Así puede convertir el audio de WhatsApp en texto

Para los que odian los audios de Whatsapp porque los consideran intrusivos, engorrosos, molestos o llegan hasta pensar en lo arrogante del remitente, hay solución. Varias aplicaciones para dispositivos Android y para los iOS los transcriben a texto.

Si bien los mensajes de texto han dominado la forma de comunicación durante la última década, 2018 vio un cambio hacia más chats de voz. De acuerdo con un artículo del diario británico The Times, a mediados de 2018 se dio un fenómeno a favor de los audios.

Cada día se envían aproximadamente 200 millones de mensajes de voz a través de WhatsApp. Mientras que en Asia, los usuarios móviles de WeChat, el equivalente chino de WhatsApp, se enviaron 6.100 millones de chats de voz el año pasado. Incluso Facebook dijo que las notas de voz son la segunda forma más popular de compartir archivos a través de su plataforma Messenger, justo después de las fotos.

Así que si sus remitentes son aficionados a contactarlo son mensajes de voz y usted está en una reunión o no quiere escucharlos, puede descargar aplicaciones como Voicepop o Audio to Text for WhatsApp. Usarlas es muy sencillo. En el primer caso solo debe descargarla en Google Play (Android) o App Store (iPhone) y hacer uso de ella a través de la aplicación de mensajes: