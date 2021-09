Juan Olano, gerente de Producto de Accesorios de Nokia para Latinoamérica, indica que para diferenciarlos lo primero es saber que se clasifican en tres categorías: básicos, over ear (sobre la oreja) y true wireless (inalámbricos).

“Para los amantes de la música es clave que definan si los quieren con cable o inalámbricos y la impedancia (potencia) que es la que permite soportar diferentes volúmenes de sonido”, dice Olano.

Agrega que la sensibilidad también es un factor importante a la hora de elegir y que lo ideal es “utilizar unos de 20Hz”, rango de frecuencia promedio para el oído humano. Otra característica son los drivers (partes que vibran y generan el sonido): existen de diferentes tipos de materiales. Por ejemplo, hay unos de grafeno (carbón) que ayudan a que la calidad de la música sea mejor.

“El ajuste es otra pregunta que se deben hacer los usuarios, comprender si les gustan auriculares grandes sobre el oído para aislar el sonido ambiente, pero también hay tipo inalámbricos con diferentes acoples que permiten cerrar el oído y aislar el sonido”.

Precisamente, para el aislamiento del sonido existen tecnologías como el environmental noise cancellation (ENC) que compensa el ruido ambiente, en otras palabras: cuando hace una llamada pueden compensar el ruido ambiente para que la persona que está al otro lado escuche más claro.

Otra es la active noise cancellation (cancelación activa del ruido) que detecta el ruido ambiente y crea un ruido opuesto (o blanco) que lo compensa. Por ejemplo, mientras viaja en avión logra que no escuche el sonido del motor.

Identifique las diferencias

Felipe Lizcano, cofundador y editor de Techcetera.co, explica que los audífonos básicos vienen con cable y generalmente suelen ser más económicos. Un punto positivo que resalta es que funcionan sin necesidad de carga de batería.

“Muchas veces el sonido no es el mejor y tampoco suelen tener la función de cancelación de ruido, los materiales de construcción no son tan durables y por lo general no tienen piezas intercambiables o si se daña una es casi imposible repararla”.

Sobre los over ear, Juan Olano destaca que tapan toda la parte externa del oído y aislan el ruido, y que en el mercado hay con y sin cable. Una ventaja: la respuesta de los sonidos bajos es mucho mejor.

Por otro lado, los inalámbricos son pequeños, se ponen dentro del oído, funcionan a través de bluetooth y traen una caja extra donde se guardan (cumple la función de batería para recargarlos).