Y entre tantas posibilidades, ¿qué película o serie ver?

Esa escena de ponerse cómodo, sentarse frente a la pantalla y buscar algo para ver en una plataforma de streaming puede terminar en tragedia: pasarse las dos horas tratando de elegir entre las tantas posibilidades, o elegir algo al azar que no le gusta para nada.

Para evitar perder el tiempo y aprovechar al máximo su suscripción, hay que tener en cuenta que hasta ver series o una película requiere algo de preparación. Primero, escoger la plataforma, ya sea Netflix, HBO, Amazon Prime o Apple Tv+ no es un detalle menor.

En Colombia la mayoría de usuarios han optado por Netflix. Así lo respalda un informe de este año de la CRC, que dice que esta plataforma está en el 15 % de los hogares colombianos, contra un 2 % en el caso de HBO. Pese a esta marcada diferencia es probable que la frustración a la hora de buscar algo que ver sea porque no ha dado con el contenido de su estilo.

Juliana Abaúnza, escritora cultural que ha dedicado gran parte de su carrera a comentar series y películas de plataformas, explica que cada una tiene un modelo diferente, aunque todas ofrecen variedad de géneros y tipos de producciones. “Mientras Netflix se concentra más en la cantidad, el modelo de HBO es más lento y produce pocos títulos pero de mejor calidad”.

Usted debe preguntarse qué tipo de usuario es y qué tanto tiempo dedica a consumir contenido en plataformas. Si le gustan los estrenos constantes y le interesa estar al día con los lanzamientos más esperados, considere HBO o Netflix. Si lo suyo son los títulos clásicos como la serie Friends, que Netflix sacará de su catálogo en 2020, Abaúnza recomienda Amazon Prime. “Tienen poco contenido original, pero muy bueno y muchas opciones licenciadas”.

¿Cómo buscar?

La cantidad de opciones es gigante y, por supuesto, dependerá de sus gustos. Lo primero es conocerse.

Lo complejo de las categorías de las plataformas, como comedia o drama, es que muchas veces el usuario no sabe qué quiere ver. Aunque lo más fácil es ir por lo que la página o el algoritmo recomienden, Catalina Serrano, creadora del videoblog Tiempo de Series by Cats, dice que “no confío en ninguna de estas dos opciones porque hacen que otros contenidos de muy buena calidad pasen desapercibidos y sean imposibles de encontrar por los usuarios”.

Para anticiparse a un buen contenido, vaya a una serie o película que ya haya visto y que le haya gustado mucho. Después mire las opciones que aparecen en títulos similares. En lugar de reproducir lo primero que aparezca en esta lista, busque en Google el nombre, vea el tráiler y sobre todo, revise la calificación disponible en sitios especializados como Rotten Tomatoes, IMDb y Metacritic. “Si algo tiene menos de 7,5 no lo veo”, explica Juliana.

Ambas comentaristas de series coinciden en que lo más importante a la hora de buscar contenido en línea es preguntarse qué es lo que le gusta: ¿son los dramas familiares?, ¿las películas en otro idioma?, ¿o acaso está obsesionado con un género específico como el terror? Incluso a veces hay que identificar si lo que le gustó de una serie o película fue el actor principal o la banda sonora. Esos detalles suman a la hora de elegir.

Una opción para buscar contenido sobre un tema muy específico en Netflix es ingresar a su cuenta y poner en la barra del navegador la siguiente dirección: http://www.netflix.com/browse/genre/XXX. Después en Google escriba “genre codes netflix colombia”.

Lo que encontrará son sitios web que tienen una lista de hasta 210 temas diferentes con un código que usted tiene que escribir en lugar de las xxx. Así podrá encontrar, por ejemplo, las películas de baloncesto disponibles en la plataforma, o los para “cine romántico independiente”. Estas categorías son diferentes a las que se ofrecen por defecto y le permitirá descubrir esas “joyas” escondidas en los rincones de Netflix.

No llegue con manos vacías

La mejor forma de no perder tiempo buscando es llegar con algo en mente. Catalina Serrano, que está nominada a los Premios Twitter Colombia 2019 en la categoría Mejor Blog, comenta que parte del boom de las series se debe al auge de los comentaristas y las personas que dedican su vida a ver, analizar y recomendar contenido.

“En este momento se están produciendo unas 700 series nuevas al año. Creo que esa es una cantidad absurda. Por eso es importante que las personas busquen alguien con quien se conecten, que sea de su estilo y con quien aprendan a entender qué hay disponible en la gran oferta de la industria audiovisual”, afirma. Ese alguien se refiere a buscar especialistas a quien seguir en redes sociales.

Las opciones son infinitas. Desde columnas en medios de comunicación con trayectoria hasta video blogs, pódcast y comentaristas de cine y series para todos los gustos. Hay algo importante en esta comunidad y es que siempre se avisa al que está del otro lado si hay algún tipo de ‘spoiler’ en la reseña o comentario.

Una recomendación antes de sentarse es revisar la lista de ganadores en premios como los Golden Globes o los Emmy. Esto no quiere decir que las series que no hayan ganado premios no sean buenas, pero por lo menos con esa lista en mano se puede hacer un panorama de qué vale la pena ver y qué no.

Así que ese mar de posibilidades es navegable, solo hay que encontrar un método. El voz a voz entre amigos funciona, y estar atento a los estrenos.