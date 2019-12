Esa red que les gusta a sus hijos

Una adolescente sostiene un desodorante y en lugar de ponerlo en sus axilas se lo echa en la nariz. Dos jóvenes actúan como una pareja que se pelea y luego bailan “batelo batelo”.

Eso es Tik Tok, una red social de videos de 15 segundos que alcanzó este año mil millones de descargas desde 2017, una cifra que Instagram se tardó 8 años, según un informe de la agencia de medios Mindshare.

En Tik Tok no se ve lo que sí está en otras redes sociales. Ni su logo es azul ni sus usuarios quieren parecer inteligentes o profesionales en fotografía. Lo que se encuentra son adultos jóvenes y adolescentes haciendo videos, principalmente de humor, en los que coordinan sus labios con un audio que puede ir desde un diálogo de Lady, la vendedora de rosas hasta una interpretación de la canción What’s Up (1992) del grupo 4 Non Blondes.