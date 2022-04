Esta opinión del decano la comparte Elkin Echeverri, exdirector de Planeación y Prospectiva de Ruta N, quien dice que no cualquier curso (como estos) garantizarán un empleo a futuro y menos uno de buena calidad.

“ Tenemos un problema de intermediación laboral muy serio en nuestro país y Medellín no se escapa de eso”, indica. En otras palabras: la dificultad de fondo es la desconexión entre la oferta educativa y la demanda laboral.

“No hay un solo peso que hayamos invertido que no valga la pena. La educación que hoy entreguemos va a construir la sociedad que queremos ”, dijo el alcalde Daniel Quintero durante el evento de lanzamiento de este programa el pasado mes de marzo.

“Muchas veces estos anuncios son irresponsables, porque básicamente lo que dan es la posibilidad de acceder a un curso y muchas veces el programa no tiene la demanda o no está orientado a lo que está pasando en el mundo, entonces luego lo que la persona dice es que se sacrifica, sacó su tiempo, pero después no pudo conseguir trabajo, o los que le ofrecen son muy malos”, señala Echeverri.

Juan Camilo Quintero, exdirector de Ruta N, indica que estos programas son exitosos solo cuando los jóvenes formados logran ser parte del aparato productivo de la ciudad, lo cual ayuda a mejorar la competitividad.

“Ser un ‘Valle del Software’ es una frase que puede inspirar, pero materializarlo no es simplemente la formación de profesionales en los temas de software, hay que tener un ecosistema de innovación pujante y vigente que pasa por la formación del talento, la habitabilidad, la movilidad, los puntos de networking (lugares para hacer negocios), entre otros”, dice Quintero.

¿Por qué no se animan?

Según el decano Alviar, tres son los “baches” por los que puede que los jóvenes desaprovechen estas becas o subsidios: la mala calidad de la formación en ciencias básicas desde la primaria y la secundaria; la dificultad en el financiamiento (sostenimiento); y la falta de interés por estudiar programas relacionados con lo bio (bioingeniería, biotecnología, bioinformática).

También dice que hay áreas del conocimiento que no se han sabido ofrecer a los jóvenes de esta generación y, por eso, prefieren estudiar carreras relacionadas con el derecho, la psicología, la sociología, la administración, la contaduría, entre otras.

Y entrega un contexto: mientras que en las ciencias sociales, humanas y económicas está casi el 50 % de los estudiantes matriculados, en áreas que tienen que ver con agronomía, veterinaria, ciencias naturales, física, química, matemáticas no llega ni al 7 %.