¿Qué pasa con la aplicación de Bancolombia en equipos Huawei?

@Bancolombia Buenos días señores Bancolombia, hace más de 24 horas que no funciona la app de Bancolombia en celulares Huawei, ya empezó la tragedia de la marca?

@Bancolombia por que la app en los Huawei no funciona? Pruebo en Motorola y esta normal ??

@Bancolombia acabo de llamar a Bancolombia porque no he podido entrar desde ayer y lo primero que me.preguntan es la marca de celular que tengo. Y tengo Huawei. Mi hija que también tiene Huawei no le entró y a las otras que tienen otra marca si les entró. Discriminación????