¿Tiene iPhone? Estos son algunos trucos poco conocidos que le servirán para aumentar la velocidad de su celular

Libere almacenamiento

Un celular, de cualquier marca, no podría funcionar bien si tiene todo el espacio de almacenamiento lleno. El iPhone no es la excepción y en este estado puede volverse lento y tener un rendimiento deficiente. Por eso, según la IA, elimine aplicaciones que no use con frecuencia y borrar fotos, videos y archivos innecesarios.

Esto se puede hacer de manera manual, con el objetivo de que elija que si y que no borrar del dispositivo. También se puede utilizar la opción de “Optimizar almacenamiento” que está en la pestaña de configuración.