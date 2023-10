‘Emerald Woods’, en la que los asistentes podrán escapar de la vida moderna en este juego sandbox con elementos de simulación de granja, así como roguelike y ‘Jumping Blocks’, donde deberán correr para evitar ser convertido en un Block-Nuggg en esta alocada carrera.

Ahí no paran las emociones en el Pabellón 21, también disfrutarán de ‘Tower of Myths’ donde hay que luchar contra diferentes plagas, ‘Arkane Bestiary’ en la que tendrán que descubrir la etimología y los secretos de las criaturas que habitan Tower of Myths.

‘The Last Crusade’ con valientes guerreros luchan para salvar su tierra en este juego de acción en tercera persona y ‘Emberville’, uno de los favoritos que gustan de enfrentarse a monstruos y resolver acertijos en este cautivador juego de acción y aventura.

Los asistentes disfrutarán de más de 50 niveles del juego para móviles ‘Death Jetpack’ o en ‘Hizca VR’ jugar mientras se genera conciencia sobre el cuidado de los páramos en Colombia.

Siguiendo con los emprendimientos colombianos, ‘NovaMundi’, donde se podrá ser líder de los indígenas muiscas en su defensa contra la invasión, o ‘Neo Ha_Bits’ donde se puede explorar la simulación y llegar a un mundo desolado en este intrigante juego.

Finalmente ‘TactiCard’ que combina elementos de juegos tradicionales y de táctica del juego de cartas, así como el poder sumergirse en el juego de acción ‘The Destiny of Zeith’ o en el sombrío mundo de la mitología nórdica con ‘Hellheim: A Norse Saga’,o disfrutar del juego de cocina ‘Potion Maniacs’.

Junto a esta amplia gama de juegos, los visitantes al Salón del Ocio y la Fantasía (Sofa) podrán encontrar espacio dedicado al Mundo tecnológico, donde la creatividad y el conocimiento se combinan para dar vida a las aplicaciones y programas innovadores.

También con el espacio creativo del diseño Cosmaking, dedicado a la creación de cosplays, donde los artistas dan vida a personajes con habilidades de confección y caracterización.

Además, HotWheels tendrá un espacio importante para los amantes de esta reconocida marca de autos a escala con detalles y calidad excepcionales, cautivando a coleccionistas y amantes de la velocidad.