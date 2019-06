Nintendo lanza “Zelda”, “Animal Crossing” y “Luigi’s Mansion” en feria de videojuegos

La secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Animal Crossing: New Horizons y Luigi’s Mansion 3 fueron algunos de los títulos más destacados con los que Nintendo brilló en la E3, la feria de videojuegos más importante del mundo y que comenzó este martes en Los Ángeles (EE.UU.).

La compañía japonesa, que no dio este martes ninguna pista relativa a hardware o nuevos dispositivos, reservó para el final de Nintendo Direct la noticia de que está trabajando en una continuación de The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017).

Sin acción real del juego pero sí con un misterioso y espectacular tráiler, Nintendo aseguró que la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild se encuentra “en desarrollo” para su consola híbrida Nintendo Switch, pero no reveló su fecha de lanzamiento.