Lo cierto es que, independientemente del rol que desempeñen, todos hacen uso del código para crear, diseñar y modificar muchas de las utilidades que usamos en nuestros celulares y computadores: apps, páginas web, videojuegos, redes sociales, plataformas musicales, etc. Sin embargo, según lo que se quiera diseñar, se pueden usar lenguajes de programación distintos.

¿Qué lenguajes de programación existen?

Existen más de 700 lenguajes de programación, se dice que la lista puede ser infinita, ya que incluso cualquier persona podría crear uno propio. Los más conocidos son: Python, Java, C, C++ y C#, PHP, SQL, Ruby, Visual Basic. NET, TypeScript y la lista sigue.

El uso de estos también dependen de lo que quieras programar, por ejemplo, los más usados en motores gráficos son Java, C y JavaScript.

Además de los lenguajes de programación, es necesario saber otros conceptos clave:

Algoritmos: saber de esta función matemática mejora la eficiencia de los programas y el uso adecuado de los recursos.

Version Control System: El control de versiones se usa para almacenar códigos, y si quieres ser un desarrollador, debes saber de herramientas como Git y SVN.

Database: Familiarizarse con cómo insertar/actualizar/borrar datos, existen muchas bases de datos, pero con saber una es suficiente.

IDEs: Aplicaciones para escribir códigos de manera eficiente y de Networking basics.

Estos son algunos conceptos básicos de la programación, que pueden servir para estar al día con los nuevos lenguajes que se posicionan en la ciudad. La demanda de programadores y desarrolladores sigue en aumento y la brecha de personal calificado abre múltiples posibilidades para que más personas se acerquen al aprendizaje de la tecnología como una opción laboral y de vida.