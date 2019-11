¿Solo los programadores tendrán trabajo en el futuro?

Al respecto, Juan José López , director técnico de inteligencia artificial de Globant, una empresa argentina de tecnología que ha sido destacada como caso de estudio en Harvard, Stanford y el MIT, ilustra esta idea: “Aunque un robot tiene capacidad de diagnosticar, en la práctica la medicina no se limita a eso sino que hay que entender el contexto para guiar al paciente a tomar una decisión sobre un tratamiento. Toda una serie de tareas porque a nosotros no nos gusta interactuar con una máquina sino con humanos”.

Según explica Jeisson Vergara, profesor del departamento de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Colombia, la inteligencia artificial necesita del intelecto del ser humano, quien no solamente le da las instrucciones sino que puede resolver problemas de tipo social.

“Muchas de las profesiones más que ser reemplazadas van a ser favorecidas. Actividades que estén ligadas al arte, el entendimiento del ser humano y su comportamiento en sociedad van a ser casi imposibles de reemplazar por las máquinas”, señala Vergara.

En este punto, el trabajo colaborativo e interdisciplinario comienza a tomar un valor diferenciado, pero es importante que profesionales de otras áreas entiendan cómo funciona la programación de algoritmos y cómo aportar desde su área de conocimiento a un desarrollo ético de la inteligencia artificial. “La computación busca resolver problemas del mundo real, si no conocemos sus necesidades concretas el desarrollo no sirve para nada”, añade vergara. Javier Ortiz, director de Google Cloud Colombia, concuerda con esta visión y señala que “romper hilos y empezar a trabajar de forma colaborativa es una condición para el trabajo del futuro. Un científico de datos no hace nada si no tiene un experto en la solución de un problema social”.

Mientras el intelecto humano siga dominando la creación y relación con las personas, las máquinas se podrán enfocar en tareas operativas o de procesamiento de información de una forma más optimizada.