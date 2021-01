Lanzan al espacio en un solo cohete 143 satélites y cenizas humanas

Pilar Sáenz, de la Fundación Karisma, afirma que hay varias estrategias que los usuarios pueden poner en práctica si quieren tener una mayor privacidad: por ejemplo, que el uso de Facebook en el celular no sea desde la aplicación sino en el navegador. “Esto ayuda a que la aplicación no se coma el resto de la información sobre el uso del celular”. Indica que si usa Firefox como navegador puede “aislar” la pestaña en la que está consumiendo Facebook para “limitar la información” que la plataforma recibe del usuario. En Whatsapp, los mensajes son cifrados, es decir que solo el emisor y el receptor pueden tener acceso a dicha información pues, automáticamente, la plataforma bloquea ese mensaje, lo convierte en un código distinto para que nadie pueda violar el contenido. Sin embargo, Sáenz recomienda que cada quien revise si se están guardando copias de respaldo de las conversaciones en un espacio como una nube. En ese caso, los mensajes no irían cifrados. De ser el caso, es posible eliminar las copias.