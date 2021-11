¿Cómo la tecnología ayuda a mitigar el cambio climático?

Mientras asiste a una reunión por una plataforma de videoconferencia o ingresa desde el celular a su buscador predeterminado para consultar el precio del dólar está generando emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Se ha preguntado cuánto le cuesta al planeta una reunión en Zoom o reproducir videos en YouTube?

Aunque parezca increíble, usar estas plataformas generan huella de carbono que contribuye al cambio climático, es decir, los dispositivos utilizados para navegar en internet requieren de energía para funcionar.

Según estudios citados por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), se estima que las 47.000 búsquedas de Google cada segundo generan 500 kilogramos de CO2 y el consumo de YouTube de un año, diez millones de toneladas.

Estas consecuencias ambientales son resultado de acciones en el mundo digital que han perdurado en el tiempo: primero, el comercio digital (compras por páginas web) y luego la popularidad de la que gozan actualmente las plataformas de streaming como Netflix, HBO, Amazon Prime Video, entre otras.

Hay más: el envío de un correo electrónico sin documentos adjuntos representa la generación de 1 gramo de huella de carbono aproximadamente, cifra que aumenta hasta los 50 gramos en el caso de los correos promocionales con muchas imágenes, reveló la compañía Validity.

Ante este panorama, los investigadores Xavier Vilajosana y Borja Martínez, de la UOC, advirtieron que el consumo de electricidad mientras se usan los dispositivos seguirá creciendo y es una digitalización que abarca a todos los sectores de la sociedad. En otras palabras, estar enganchados a las pantallas por el trabajo o diversión es una tendencia que se mantendrá.

Elena Neira, experta en Ciencias de la Información y de la Comunicación, señaló que es necesario que la toma de consciencia que se ha incorporado en el mundo físico de la huella ambiental se traslade a un consumo responsable de las plataformas.

Los expertos coinciden en que hay decisiones que influyen en la huella digital, por lo que recomiendan en una videollamada no activar la cámara para reducir el impacto en un 61 % o escuchar música sin reproducir los videos: utilizar Spotify en vez de YouTube si no le interesa la imagen. También concluyen que TikTok es la que más contaminación genera al basarse exclusivamente en ver videos y subirlos.

Tecnología, una aliada más

Juan Carlos Duque, docente de la Universidad Eafit, señaló que para analizar la emergencia climática es necesario tener en cuenta que este es un problema que está conectado con otras problemáticas, y lo que se hace en un determinado espacio de una ciudad se puede replicar en otros sectores.

El Objetivo 9 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU plantea que “la innovación y el progreso tecnológico son claves para descubrir soluciones duraderas para los desafíos económicos y medioambientales, como el aumento de la eficiencia energética y de recursos”.

Para lograr lo anterior, el organismo plantea varias metas como aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de los países en desarrollo, que crezca significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones, que en 2030 las industrias estén modernizadas para que sean sostenibles, entre otros.

No es dejar de usar la tecnología, es usarla bien (qué tal si no envía ese ok como respuesta por mail?). Estos son tres ejemplos de la tecnología ayudando al medio ambiente