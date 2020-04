Trucos para tener más espacio en la nube

Entonces, ¿vale o no la pena reutilizar el espacio que ya tiene disponible? Mírelo incluso como una actividad de organizarse en estos días en casa.

Aunque no se vea, esos correos, videos y fotos que guarda en ese servidor sí ocupan un espacio físico. Están en data centers, grandes centros de procesamiento con computadores de alto rendimiento, servidores, discos duros y cables, muchos cables.

No espere a que se le acabe el almacenamiento para liberar espacio. Cuando una cuenta alcanza el límite no se pueden enviar ni recibir correos electrónicos, ni sincronizar los archivos de docs, ni guardar copias de seguridad de las fotos. Debe descongestionar las tres cosas por separado y mejor hacerlo desde el computador.

Primero Gmail. Según la página de soporte de la compañía, lo que más ocupa espacio son los archivos adjuntos, incluidos los que están en la carpeta spam y borradores. Para ir directo a los correos pesados ponga en la barra de búsqueda esta secuencia: “has:attachment larger:10M”. Reemplace el 10 por un número mayor para borrar archivos más grandes.

Seleccione lo que quiere borrar y, después de eliminar, busque en el menú de la izquierda la pestaña que dice papelera. Ahí encontrará la opción “vaciar papelera ahora”.

En Google Drive los archivos más pesados son los PDF, las imágenes y videos. Aunque no lo crea, los documentos, las hojas de cálculo, las presentaciones y los formularios no ocupan espacio. Los compartidos solo llenan el almacenamiento del propietario, no el suyo.

En la barra de búsqueda escriba “type:pdf” y cambie la palabra pdf por el tipo de archivos que quiere eliminar: audio, image y video, son una buena opción para empezar.

Para Google Fotos, lo más pesado son las copias de seguridad en calidad original, en cambio las de “alta calidad” no ocupan espacio y son ilimitadas. Para asegurarse de que todo su material se suba a la nube así, vaya a https://photos.google.com/settings, después seleccione la opción alta calidad y presione el botón “recuperar espacio” si quiere comprimir los otros elementos subidos.