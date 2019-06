Así es Project Scarlett, la consola sucesora de Xbox

Aunque todavía no se conocen muchos detalles de esta nueva gama de consolas, Microsoft aseguró hoy que Project Scarlett será “cuatro veces” más potente que la Xbox One X, afirmó que será compatible con 8k y dijo que admitirá 120 frames por segundo.

Spencer indicó que Project Scarlett ha sido diseñada por el mismo equipo que llevó a cabo la Xbox One X y defendió que en la compañía estadounidense están comprometidos con la “misión” de crear el “futuro” de los videojuegos para sus fans.

Project Scarlett, que será la sucesora de Xbox One (2013) y Xbox One X (2017), fue hoy el plato fuerte de la presentación de Microsoft como parte de los días previos de la E3, la feria de videojuegos más importante del mundo y que se celebrará del martes al jueves en el Centro de Convenciones de Los Ángeles (EE.UU.).

Al margen de sus características técnicas, Project Scarlett llegará con un importante atractivo bajo el brazo: el lanzamiento del videojuego “Halo Infinite”, que fue hoy otro de los protagonistas más destacados del evento de Microsoft.

No obstante, Microsoft se dejó en la guantera algunos datos importantes por desvelar, como la apariencia física de Project Scarlett o el precio por el que se pondrá a la venta.

Project Scarlett, que previsiblemente competirá con la heredera de PlayStation 4 que está preparando Sony, fue el gran anuncio de hardware en una conferencia de Microsoft que, en cuanto a software, se centró en ambiciosos videojuegos como “Halo Infinite”, “Cyberpunk 2077”, “Gears 5” o “Elden Ring”.

Es último título es un videojuego de fantasía épica en el que han colaborado Hidetaka Miyazaki, el creador de “Dark Souls”, y George R.R. Martin, el escritor de las exitosas novelas de “A Song of Ice and Fire” en las que se basó la exitosa serie de televisión “Game of Thrones”.