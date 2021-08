Dentro del universo Super Mario Bros, ahora emerge un juego de su gran enemigo: WarioWare: Get it together, un divertido título repleto de microjuegos en el que la acción y el entretenimiento están asegurados. Un juego exclusivo para Nintendo Switch que saldrá a la venta el día 10.

Más títulos

- Diablo 2: Resurrected, para PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch y PC (sale el día 23). Es una nueva edición totalmente remasterizada.

- Pokémon Unite, que se lanzará el día 22, es la versión para dispositivos móviles.

- Dragon Ball Z: Kakarot para PS4, Xbox One, Switch y PC (día 24).

- The Medium, un videojuego de terror psicológico para PS5, Xbox Series y PC (día 3).

- New World, el juego de rol multijugador en línea de Amazon Game Studios para PC (día 28).

- Tales of Arise, la nueva entrega de esta popular saga de Bandai para PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One y PC (día 10).

Los independientes y más pequeños

Estos son los más importantes lanzamientos que tiene reservados el mes de septiembre, pero no son los únicos, pues este mes llegan también al mercado más de una veintena de videojuegos más, sin contar los considerados “indie” (independientes) y otros muchos de menor relevancia.

- Deathloop es un título de acción y disparos en primera persona.

- Fire Commander permitirá al jugador liderar a un equipo de bomberos.

- Aragami 2, la secuela de esta aventura de acción y sigilo.

- Tails of Iron, un juego de rol (RPG) de desplazamiento lateral

- Nexomon, otro RPG con combates por turnos de corte clásico.

- World War Z: Aftermath, un “shooter” cooperativo de zombis y segunda parte de World War Z.