Meta —la empresa de Mark Zuckerberg que reúne en su portafolio a Facebook, Instagram y WhatsApp— enfrenta una demanda por tener conocimiento de la existencia de millones de usuarios menores de 13 años inscritos en Instagram y no hacer nada al respecto. La legislación estadounidense prohíbe a las compañías recopilar información de menores de edad, algo que habría hecho Meta por años, según una denuncia que publicó The New York Times.

No es la primera vez que la compañía tecnológica enfrenta una acusación relacionada con sus tratos con menores de edad. En octubre se presentó ante la justicia estadounidense una denuncia que señalaba a la empresa de diseñar con intención campañas en sus redes sociales para “crear adicción entre los usuarios jóvenes”. Según esta denuncia, la red social captura la atención de los adolescentes y convierte a estos en usuarios que pasan más de tres horas diarias viendo las publicaciones de sus amigos o creando su propio contenido.

Ahora se acusa a Meta de conocer la existencia de usuarios de Instagram menores de 13 años y no tomar medidas con sus cuentas, violando de esa manera la política general del límite de edad que debe tener una persona para interactuar en las redes sociales. Esta demanda la interpusieron 33 de los 50 estados de los Estados Unidos.

“El conocimiento real de Meta de que millones de usuarios de Instagram son menores de 13 años es un secreto a voces que se documenta de forma rutinaria, se analiza rigurosamente y se confirma”, se lee en la publicación de The New York Times que recogió la información de la denuncia. El texto no solo acusa a la empresa de no hacer algo con estos usuarios, sino que también la señala de “perseguir” activamente a los usuarios menores de edad y de recopilar sus datos, entre ellos las direcciones de los correos electrónicos y las ubicaciones de sus residencias.

De ser declarada culpable, Meta se enfrentaría a un duro golpe económico y a una caída de su prestigio social. En el primer caso, debería parar más de cincuenta mil dólares por cada usuario menor de edad. Sumando todas las cuentas, sería una multa sin precedentes en los Estados Unidos.