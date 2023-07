¿Cuánto es un consumo peligroso de aspartamo, el edulcorante que puede ser cancerígeno? La Organización Mundial de la Salud alertó sobre aspartamo, un edulcorante artificial presente en bebidas light, chicles, gelatinas, helados y en más de 600 medicamentos. Esto no significa que no puede consumirlo, al igual que los demás edulcorantes. El llamado es a no hacerlo en exceso.

Los expertos aseguran que entre 9 a 14 latas de refresco light al día serían nocivas para la salud al contener aspartamo. El llamado es a las personas que lo consumen en exceso. FOTO: AFP