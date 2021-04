Andrés Chica tiene 34 años y tras varios días de experimentar mareos, dolores de cabeza y en el pecho consultó con el médico, quien le recomendó exámenes de laboratorio para determinar el nivel de los triglicéridos en su sangre.

“Me enviaron instrucciones y me indicaron que debía seguirlas estrictamente para evitar alteraciones en los resultados”, cuenta. Entre ellas, la última comida del día anterior debería estar exenta de grasas, no hacer actividad física antes del examen y realizar un ayuno de ocho a doce horas antes de la muestra.

Chica reconoce que gracias a que siguió las recomendaciones, su médico pudo determinar el tratamiento que debía seguir, pues sus triglicéridos estaban en un nivel alto.

“Lastimosamente este no es el caso de muchos pacientes. Pese a que se les envían instrucciones claras para los exámenes, muchos no las siguen y al preguntarles antes de la toma de la muestra, el factor común es que mientan para, como ellos dicen, no perder la ida”, comenta Cristina Arboleda García, química farmacéutica de la Universidad de Antioquia, especialista en Gerencia de IPS de la Universidad CES.

La profesional explica que “los exámenes clínicos y las imágenes diagnósticas son parámetros muy importantes en el contexto clínico, pues orientan frente a un diagnóstico. El resultado depende de factores no modificables tales como la edad, el sexo, la raza, estar en estado de embarazo y determinadas patologías diagnósticas, y modificables como la dieta, el ayuno, el ejercicio, ciertos medicamentos, entre otros”. Son precisamente estos últimos los que, como su nombre lo indica, se modifican por medio de la preparación, para lograr que los exámenes arrojen resultados confiables.

“Hay un conjunto de factores como las condiciones de preparación, instructivos y mecanismos de recolección, que contribuyen a que se tenga una buena muestra y —si es el caso— la cantidad suficiente para el procesamiento, mediante el cual se define el resultado del examen”, expone Arboleda García y agrega que si el usuario cumple con la preparación adecuada, es posible contar con un resultado confiable.