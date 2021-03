Para la prueba de esfuerzo, los holter y el ecocardiograma transesofágico, el paciente debe usar ropa cómoda. Para la primera, no debió hacer ejercicio antes, y después de esta, debe reposar durante veinte minutos, además, no se le puede hacer a personas que presenten desgaste de rodilla o discapacidad. Para los segundos, la persona no se puede bañar durante las 24 horas en las que se realizan y al día siguiente debe ir a la institución de salud para que le retiren los equipos.

El tercero requiere un ayuno completo de seis horas, no llevar prótesis dentales removibles y tampoco conducir luego del procedimiento porque es posible que se le haya sedado.